Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИсторика Соколова уволят из СПбГУ

Подозреваемого в жестоком убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко доцента СПбГУ Олега Соколова увольняют из вуза. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу

КП - Санкт-Петербург10:25

Историка Соколова уволили из СПбГУ за убийство

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СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

РИА Новости10:18

СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Петербургский дневник10:10

СПбГУ заявил об увольнении доцента Соколова

78.ru10:01

«Он будет уволен»: В СПбГУ прокомментировали дело Олега Соколова

Диалог09:59

«Университет шокирован, обстоятельства установит следствие». Доцента Соколова увольняют из СПбГУ

Фонтанка.Ру10:20
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Происшествия

Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
Газета.Ru 08:23
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Газета.Ru 14:28
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Происшествия

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

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Газета.Ru 14:11
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
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Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
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МР7.ру 11:46
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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
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Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
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Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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