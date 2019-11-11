Происшествия
Вечерняя МоскваИсторика Соколова уволят из СПбГУ
Подозреваемого в жестоком убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко доцента СПбГУ Олега Соколова увольняют из вуза. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу
КП - Санкт-Петербург10:25
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