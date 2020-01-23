Политика
РБКИсторики оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Статья об украинском националисте Степане Бандере, опубликованная ЦРУ, не является сенсационной, но представляет интерес, сообщили опрошенные РБК историки. Ранее американское ведомство опубликовало на своем сайте статью из журнала «Социалистический вестник» об «украинском государстве» Бандеры.
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Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 23:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд Australian Open.
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Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
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