Политика

РБКРБКИсторики оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Статья об украинском националисте Степане Бандере, опубликованная ЦРУ, не является сенсационной, но представляет интерес, сообщили опрошенные РБК историки. Ранее американское ведомство опубликовало на своем сайте статью из журнала «Социалистический вестник» об «украинском государстве» Бандеры.
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Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 23:34

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