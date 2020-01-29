Общество

РБКРБКИсторики впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

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Немецкие историки увидели палача Демьянюка на снимках из концлагеря Собибор

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Новые фото из концлагеря Собибор помогли опознать нацистского преступника, жившего в США

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