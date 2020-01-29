Общество
РБКИсторики впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
На выставке в Берлине представили неизвестные фотографии из концлагеря Собибор
Общественное телевидение Россиивчера в 23:51
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
Boeing понес убытки впервые с 1997 года
Boeing понес убытки впервые с 1997 года. По итогам 2019 года корпорация ушла в минус на 636 миллионов долларов.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Футбол
«Монако» подписал полузащитника молодежной сборной Франции
21-летний француз подписал с монегасками контракт, рассчитанный до 2024 года.
Гаджеты
Названы характеристики процессора недорогой версии будущего Xbox
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Общество
Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января
Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Шоу-бизнес
Дочь и двухлетний сын Дмитрия Маликова поздравили его с 50-летием
С 50-летним юбилеем поздравить артиста успели его дочь Стефания и двухлетний сын Марк.
Здоровье
Популярное средство от диареи может быть опасно для детей
Глина, входящая в состав препарата Смекта, применяемая при острой диарее может содержать примеси свинца.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.
Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Энергетика
Казахстан обсуждает с Беларусью поставки нефти
Представители Казахстана начали переговоры с Беларусью по поводу поставок нефти.
Экономика
Снижение прожиточного минимума не скажется на размерах МРОТ и пенсий
Андрей Исаев, член Комитета по труду и социальной политике при Государственной Думе РФ, заявил, что прожиточный минимум будет влиять на пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) только в сторону повышения.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Футбол
Трансфер Мари в «Арсенал» может сорваться
Гаджеты
Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей
Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Технологии
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Киберспорт
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.