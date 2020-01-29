Общество
РБКИсторики впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
На выставке в Берлине представили неизвестные фотографии из концлагеря Собибор
Общественное телевидение России28 января в 23:51
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Политика
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Происшествия
Мать убила трехлетнего сына и покончила с собой в Красноярске
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Авто
Tesla ускоряет вывод электрического кроссовера Model Y на рынок
Компания Tesla сообщила о том, что поставки полностью электрического автомобиля Model Y начнутся существенно раньше, нежели планировалось изначально.
Авто
Nissan готовит новый компактный кроссовер
Производитель ограничился обще информацией, рассказав, что в разработке новинки принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для автомобиля станет Индия.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
Здоровье
За сутки еще 25 человек скончались от коронавируса в Китае
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки выросло на четверть. Комитет по здравоохранению опубликовал свежие данные.
Здоровье
В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов
В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.
Здоровье
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Испанию без Кокорина и Исламхана
Общество
Родителей живущей в столичной клинике девочки объявили в розыск
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Экономика
Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.