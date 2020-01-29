Общество

РБКРБКИсторики впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

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Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБКвчера в 10:41
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США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
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Производитель ограничился обще информацией, рассказав, что в разработке новинки принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для автомобиля станет Индия.
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В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Pravda.Ru вчера в 07:52
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«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

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Российская газета 28 января в 18:50
Здоровье

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Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

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Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.
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В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:06
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Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости вчера в 19:33
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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
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Родителей живущей в столичной клинике девочки объявили в розыск

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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Собибор
Лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло одно из немногих восстаний в нацистских лагерях смерти, его возглавил советский офицер Александр Печерский.
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