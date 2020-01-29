Общество

РБКРБКИсторики впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Москва 2413:09

Немецкие историки увидели палача Демьянюка на снимках из концлагеря Собибор

News.ru11:32

Берлинский музей опубликовал фотографии из Собибора, на них нашли охранника Ивана Демьянюка

Дождьвчера в 14:49

Новые фото из концлагеря Собибор помогли опознать нацистского преступника, жившего в США

Царьград08:45

Немецкие историки нашли охранника Демьянюка на фото из Собибора

РЕН ТВ02:32

На выставке в Берлине представили неизвестные фотографии из концлагеря Собибор

Общественное телевидение Россиивчера в 23:51

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБК10:41
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Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
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«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
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Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге

Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.
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Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости 19:33
Армия и оружие

Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут

Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
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Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Политика

Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Экономика

Сельская ипотека, поддержка аграриев и экспорт амурской продукции

Вопросы, касающиеся сельской ипотеки, поддержки аграриев и экспорта амурской продукции, рассмотрели в ходе заседания Совета АПК региона, которое в Ивановке провел губернатор области Василий Орлов.
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Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.
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Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
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Происшествия

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
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Общество

В МВД рассказали о новых паспортах россиян

В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.
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Футбол

«Крылья» могут подписать защитника сборной Алжира

27-летний футболист подпишет с самарцами контракт до 31 декабря 2021 года.
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Энергетика

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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Политика

Медведев одним словом описал свои ощущения от новой работы

Экс-премьер России Дмитрий Медведев кратко — буквально одним словом — описал свои ощущения от новой работы в Совете безопасности РФ.
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Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
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Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

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Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

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Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

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