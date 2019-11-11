Следствие предъявило обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика В Кремле ответили на обвинения в дискриминации граждан Китая Ранее посольство КНР в России попросило московскую мэрию прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.

Общество Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».

Экономика Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.

Общество Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.

Общество В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Происшествия Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.

Шоу-бизнес Жужа вышла замуж за экс-бойфренда Водонаевой Прославившаяся благодаря проекту «Дом−2» Катя Жужа закрутила роман с 25-летним гонщиком серии GP2 и экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Артемом Маркеловым.

Шоу-бизнес Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.

Авто Рассекречен салон возрожденного Ford Bronco Судя по фото, Ford решил сделать салон новинки максимально приближенным к интерьеру классического Bronco со строгой геометричной архитектурой.

Биатлон Тихонов: «Губерниев потопил сегодняшний биатлон» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.