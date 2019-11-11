Происшествия
ИнтерфаксИсторику-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Следствие предъявило обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.
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Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение
КП - Санкт-Петербург05:13
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Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Хоккей
Стали известны пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке
Названы пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
Политика
В Кремле ответили на обвинения в дискриминации граждан Китая
Ранее посольство КНР в России попросило московскую мэрию прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
Армия и оружие
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Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
Общество
Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне
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Экономика
Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России
Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.
Происшествия
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Сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в управление ЖКХ администрации Миасса (Челябинская область) и муниципальное предприятия «Городское хозяйство».
Общество
Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы
В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Путин поручил «перекрыть доступ» к сайтам с пропагандой наркотиков
МВД и Роскомнадзор должны «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики.
Культура
Конкурс фильмов, снятых на смартфоны, стартует в Ульяновске весной
Точнее говоря, видеоролики должны быть сняты только с помощью персональных мобильных устройств – смартфонов, планшетов.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
В Петербурге не согласовали марш памяти Немцова
Происшествия
Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи
Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
Городской совет Харькова вернул проспекту имя Жукова
Городской совет Харькова вновь вернул проспекту города имя маршала Жукова, сообщил 26 февраля ресурс MediaPort.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Шоу-бизнес
Жужа вышла замуж за экс-бойфренда Водонаевой
Прославившаяся благодаря проекту «Дом−2» Катя Жужа закрутила роман с 25-летним гонщиком серии GP2 и экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Артемом Маркеловым.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Религия
Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Авто
Рассекречен салон возрожденного Ford Bronco
Судя по фото, Ford решил сделать салон новинки максимально приближенным к интерьеру классического Bronco со строгой геометричной архитектурой.
Биатлон
Тихонов: «Губерниев потопил сегодняшний биатлон»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.