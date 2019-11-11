Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксИсторику-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Следствие предъявило обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.
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Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение

КП - Санкт-Петербург05:13

Историка Соколова теперь обвиняют в незаконном хранении оружия. Обрез следствию он выдал сам

Фонтанка.Ру04:58

Историку Соколову предъявили новое обвинение

ТАСС04:26

Убившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение

78.ru04:17

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс05:11

Историку Соколову предъявили обвинение еще по одной статье

Телеканал Санкт-Петербург04:06

Экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по еще одной статье

Мойка7803:24
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Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 вчера в 08:56
Хоккей

Стали известны пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Названы пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
ToDay News Ufa 04:49
Политика

В Кремле ответили на обвинения в дискриминации граждан Китая

Ранее посольство КНР в России попросило московскую мэрию прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.
URA.Ru 05:09
Общество

Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
РБК 05:30
Общество

Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне

На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
МИР 24 вчера в 05:17
Экономика

Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России

Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.
REGNUM 03:57
Происшествия

ФСБ проводит обыски и выемки документов в администрации Миасса

Сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в управление ЖКХ администрации Миасса (Челябинская область) и муниципальное предприятия «Городское хозяйство».
Урал-пресс-информ 05:20
Общество

Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы

В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.
Кавказский узел вчера в 21:01
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Путин поручил «перекрыть доступ» к сайтам с пропагандой наркотиков

МВД и Роскомнадзор должны «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики.
RT на русском 05:56
Культура

Конкурс фильмов, снятых на смартфоны, стартует в Ульяновске весной

Точнее говоря, видеоролики должны быть сняты только с помощью персональных мобильных устройств – смартфонов, планшетов.
Ульяновск.Экспресс 05:12
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Общество

В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Общество

В Петербурге не согласовали марш памяти Немцова

ФАН вчера в 09:28
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма.
РБК 01:26
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Политика

Городской совет Харькова вернул проспекту имя Жукова

Городской совет Харькова вновь вернул проспекту города имя маршала Жукова, сообщил 26 февраля ресурс MediaPort.
REGNUM 05:44
Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Шоу-бизнес

Жужа вышла замуж за экс-бойфренда Водонаевой

Прославившаяся благодаря проекту «Дом−2» Катя Жужа закрутила роман с 25-летним гонщиком серии GP2 и экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Артемом Маркеловым.
WomanHit.ru вчера в 11:02
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Религия

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Политика Сегодня вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости вчера в 00:31
Авто

Рассекречен салон возрожденного Ford Bronco

Судя по фото, Ford решил сделать салон новинки максимально приближенным к интерьеру классического Bronco со строгой геометричной архитектурой.
Авторамблер 04:06
Биатлон

Тихонов: «Губерниев потопил сегодняшний биатлон»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Sport24.ru вчера в 03:32
Экономика

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Газета.Ru 04:28
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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