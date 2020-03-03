Происшествия
Коммерсантъ Санкт-ПетербургИсторику Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение
Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено окончательное обвинение по двум статьям — «убийство» и «незаконное хранение оружия». Свою вину историк признал и раскаялся. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Экономика
Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом
На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Армия и оружие
Lockheed Martin исключила Турцию из материалов по созданию F-35
Турция исключена из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, свидетельствуют официальные материалы Lockheed Martin.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Политика
Путин предложил внести в Конституцию Бога
В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Футбол
Омск, оставшись без «Авангарда», потеряет еще и «Иртыш»
Руководство футбольного клуба «Иртыш» подало заявку на лицензирование в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента клуба Сергея Новикова.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Миллиардер будет требовать сумму в один рубль Долларовый миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального.
Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Михайловки
Как сообщают волгоградские телеграм-каналы, глава городского округа город Михайловка в Волгоградской области Сергей Фомин якобы задержан чекистами по итогам проведения оперативных мероприятий.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Кино
«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки
Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Музыка
Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Гаджеты
AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля
Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
Здоровье
В Тверской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на убыль
Управление Роспотребнадзора по Тверской области держит на контроле уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.