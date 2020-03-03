Происшествия

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургИсторику Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено окончательное обвинение по двум статьям — «убийство» и «незаконное хранение оружия». Свою вину историк признал и раскаялся. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

РБК09:56

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ10:41

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости10:14

Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Интерфакс11:28

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском09:35

Завершено следствие по делу историка-потрошителя Соколова

РЕН ТВ09:30

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

ТАСС10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Экономика

Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом

На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
Красная весна 16:45
Гаджеты

Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

iXBT.com 08:19
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Кино

Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Культуромания вчера в 09:35
Армия и оружие

Lockheed Martin исключила Турцию из материалов по созданию F-35

Турция исключена из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, свидетельствуют официальные материалы Lockheed Martin.
Взгляд.ру 19:52
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век 05:39
Политика

Путин предложил внести в Конституцию Бога

В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:59
Здоровье

Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером

Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Толк 01 марта в 19:58
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Экономика

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
REGNUM 07:40
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.
REGNUM 02:36
Экономика

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
РИА Новости вчера в 06:45
Здоровье

Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом

Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
РИА Новости 19:59
Авто

Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Южный автомобиль 10:02
Футбол

Омск, оставшись без «Авангарда», потеряет еще и «Иртыш»

Руководство футбольного клуба «Иртыш» подало заявку на лицензирование в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента клуба Сергея Новикова.
РИА ОмскИнформ 20:26
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Миллиардер будет требовать сумму в один рубль Долларовый миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального.
Piter.tv 08:34
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Михайловки

Как сообщают волгоградские телеграм-каналы, глава городского округа город Михайловка в Волгоградской области Сергей Фомин якобы задержан чекистами по итогам проведения оперативных мероприятий.
Московский Комсомолец 14:23
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК вчера в 16:18
Экономика

Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Вести.Ru 04:03
Кино

«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки

Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
OvideO.ru вчера в 12:58
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 08:51
Музыка

Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
RT на русском 14:41
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Футбол

«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

Чемпионат 09:27
Гаджеты

AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля

Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
Srnsk 10:30
Здоровье

В Тверской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на убыль

Управление Роспотребнадзора по Тверской области держит на контроле уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
КП - Тверь вчера в 09:56
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 21:19
Главное