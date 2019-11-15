Происшествия
РБКИсторику Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.
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с чего всё началось
«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.Телеканал 360°вчера в 12:18
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Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Политика
Путин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину
На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Правительство Италии объявило режим ЧП из-за наводнения в Венеции
Итальянское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за наводнения в Венеции.
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Наука
Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата
Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Единоборства
Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем
Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью
После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Общество
Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Армия и оружие
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
Происшествия
В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара
По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Общество
Медицинская справка для получения водительских прав станет дороже
Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
Футбол
Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Гаджеты
Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android
Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
Футбол
Головин не сыграет в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Наука
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции
Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Шоу-бизнес