«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.

с чего всё началось

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

Политика Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

Политика Путин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Политика Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Наука Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.

Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.

Общество Медицинская справка для получения водительских прав станет дороже Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».

Футбол Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Гаджеты Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.

Футбол Головин не сыграет в матче с Бельгией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.