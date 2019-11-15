Происшествия

РБКРБКИсторику Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.
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с чего всё началось

«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.
Телеканал 360°вчера в 12:18

Подробнее о событии

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК03:23

Доцента Соколова спасают от «потери рассудка»

Gazeta.SPbвчера в 17:54

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

РИА Новости02:49

Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

Телеканал 360°02:44

Экс-доцент СПбГУ может «потерять рассудок» после убийства аспирантки

АБН01:38

Адвокат Соколова: Ученый может потерять рассудок

Московский Комсомолецвчера в 23:42

Историку Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не травмировать психику

78.ru01:55
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Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Политика

Путин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину

На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
Госновости вчера в 17:21
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество

Правительство Италии объявило режим ЧП из-за наводнения в Венеции

Итальянское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за наводнения в Венеции.
News.ru вчера в 14:41
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 13 ноября в 07:22
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК 02:03
Наука

Древняя Месопотамия потерпела крах из-за изменения климата

Большинство историков объясняют его чрезмерным расширением империи, гражданскими войнами, политическими беспорядками и поражением ассирийских войск другими государствами в 612 году до нашей эры.
Машины и Механизмы 03:33
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Единоборства

Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Вести.Ru вчера в 00:50
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Вести.Ru 04:59
Гаджеты

MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

3DNews 01:27
Общество

Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом

IrkutskMedia вчера в 10:30
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Армия и оружие

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

РИА Новости вчера в 18:41
Происшествия

В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара

По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Севастополь.ру 02:48
Общество

Медицинская справка для получения водительских прав станет дороже

Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:03
Футбол

Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Журналистская правда вчера в 05:28
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Известия вчера в 23:48
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
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Футбол

Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
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Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
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Наука

Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции

Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
Дни24 00:12
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Андрей Малахов сообщил о пропаже актрисы Татьяны Дорониной

Актуальные Новости 03:55
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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