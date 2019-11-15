Происшествия

РБКРБКИсторику Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.
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с чего всё началось

«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.
Телеканал 360°вчера в 12:18

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Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК03:23

Историку Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не травмировать психику

78.ru01:55

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

РИА Новости02:49

Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

Телеканал 360°02:44

Экс-доцент СПбГУ может «потерять рассудок» после убийства аспирантки

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Адвокат Соколова: Ученый может потерять рассудок

Московский Комсомолецвчера в 23:42

Доцента Соколова спасают от «потери рассудка»

Gazeta.SPbвчера в 17:54
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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