«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.

с чего всё началось

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

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