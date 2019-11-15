Происшествия
РБКИсторику Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат. Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире.Телеканал 360°вчера в 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей
Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей, информацию подтвердила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
В Венеции ожидается новая волна наводнения
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Кино
Ford против Ferrari: навещаем героев и гоняем на наследниках
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Экономика
В России захотели чеканить монеты в 50 рублей
Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Армия и оружие
Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти
Жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти направит в ООН Сирия, заявил президент страны Башар Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Происшествия
Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Происшествия
Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Кино
Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»
В базе Роспатента появились зарегистрированные изображения новых деталей будущего внедорожника Ульяновского автозавода, который прозвали «Русским Прадо».
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Политика
Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.