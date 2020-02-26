Происшествия
КоммерсантъИсторику Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, предъявлено новое обвинение.
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Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как сообщил в среду ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, обвинение предъявлено за незаконное хранение оружия.ТАСС04:26
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Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение
КП - Санкт-Петербург05:13
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