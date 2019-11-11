Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаИсторику Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев. Соколова обвиняют по статье 105, часть 1 - "преднамеренное убийство".
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Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве женщины. Доцент называл ее невестой

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Интерфакс12:09

Следствие предъявило обвинение доценту СПбГУ Соколову

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Олег Соколов рассказал о подробностях убийства 24-летней аспирантки

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Следствие предъявило историку Соколову обвинение в убийстве

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

CyberSport.ru 06:20
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Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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