Происшествия
Российская газетаИсторику Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев. Соколова обвиняют по статье 105, часть 1 - "преднамеренное убийство".
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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
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На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
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Как сообщает ToDay News Ufa, жаловаться начали сами пользователи WhatsApp.
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Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
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Большинству россиян посылки будут приходить максимум через два дня после отправления, а срок доставки из городов-миллионников в города с населением более 100 тысяч человек и обратно уменьшится до двух-трех дней.
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Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии.
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
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НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
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В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
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По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
Происшествия
СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей
Политика
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".
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Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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В Новой Москве исчезнут новостройки
На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.