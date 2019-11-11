Происшествия

РБКРБКИсторику из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

«Предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — заявил адвокат. Ранее 11 ноября Соколов был арестован по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой доцент состоял в отношениях.
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Олег Соколов
Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкАиФ Санкт-Петербург 12:52

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Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве женщины. Доцент называл ее невестой

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Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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