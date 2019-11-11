Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, расплакался в зале суда. Об этом 11 ноября сообщил РЕН ТВ.

Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ расплакался в суде

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