Происшествия
ИзвестияПодозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ расплакался в суде
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, расплакался в зале суда. Об этом 11 ноября сообщил РЕН ТВ.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Вашингтон
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
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Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
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Столичный «Милан» собирается усилиться двумя игроками «Арсенала» - Гранитом Джакой и Лукасом Торрейрой, сообщает Tuttomercatoweb.
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
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СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
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Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Космос
«Роскосмос» создаст Национальный центр зондирования Земли
7 ноября стало известно, что головной институт «Роскосмоса» создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве мирового судьи в Коми
Напомним, Мирового судью нашли мертвым в одной из квартир на улице Ленина в Жешарте 9 ноября. У него зафиксировали огнестрельное ранение.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Армия и оружие
ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
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В Киеве арестовали закупавшего бракованные бронежилеты генерала
По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
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Зарплаты россиян могут сократить с появлением четырехдневки
Более 60% работодателей планируют снизить зарплаты после введения четырехдневной рабочей недели.