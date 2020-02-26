Происшествия

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Историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 26 февраля, заявил его адвокат Александр Почуев.
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с чего всё началось

Историку Соколову предъявили новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как сообщил в среду ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, обвинение предъявлено за незаконное хранение оружия.
ТАСС04:26

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Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс05:11

Историка Соколова теперь обвиняют в незаконном хранении оружия. Обрез следствию он выдал сам

Фонтанка.Ру04:58

Экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по еще одной статье

Мойка7803:24

Убившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение

78.ru04:17

Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение

КП - Санкт-Петербург05:13

Историку Соколову предъявили обвинение еще по одной статье

Телеканал Санкт-Петербург04:06

Историку Соколову предъявили новое обвинение

ТАСС04:26
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Политика

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Квантовая диффузия нарушила классический закон Аррениуса

Считается, что для всех атомов тяжелее водорода и гелия подобное может происходить только за счет термической активации, а предсказание темпа возникающих движений можно сделать на основе классического закона Аррениуса.
N+1 07:00
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
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Биатлон

Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

Российская газета 06:53
Политика

Зеленский определился, кто возглавит правительство Украины

Действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, возглавляющий правительство с августа 2019 года, подал в отставку в связи со скандалом вокруг записи, на которой он якобы неоднозначно высказывается о Зеленском.
URA.Ru вчера в 23:05
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

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Политика

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Баскетбол

Церемония прощания с Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе

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Космос

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Происшествия

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
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Общество

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Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

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Путин отметил, что уместным является аккуратно прописать в Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
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Футбол

Олич раскритиковал девушку-арбитра за финал Кубка легенд

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АиФ Челябинск 07:35
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