Происшествия
ИзвестияИсторику Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия
Историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 26 февраля, заявил его адвокат Александр Почуев.
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с чего всё началось
Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как сообщил в среду ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, обвинение предъявлено за незаконное хранение оружия.ТАСС04:26
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Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение
КП - Санкт-Петербург05:13
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