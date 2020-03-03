Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение

Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Интерфакс11:28

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ10:41

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости10:14

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

РБК09:56

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском09:35

Завершено следствие по делу историка-потрошителя Соколова

РЕН ТВ09:30

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

ТАСС10:16
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Здоровье

Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы

Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
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Транспорт

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Госавтоинспекция Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости и быть предельно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ИА DEITA.
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Происшествия

Школьники на Украине отравились газом

18 школьников обратились в больницу из-за отравления газом в городе Могилев-Подольский Винницкой области.
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Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»

Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
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Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
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Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.
Взгляд.ру 13:15
Авто

Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе

Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.
Взгляд.ру 02:51
Армия и оружие

Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
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Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона

Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
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Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Экономика

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
REGNUM 18:20
Происшествия

NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25

Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек.
ТАСС 18:34
Здоровье

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей

Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
Газета.Ru 01:38
Происшествия

В Норвегии у двух пассажиров круизного лайнера заподозрили коронавирус

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В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Life.ru 11:07
Наука

Ученые объяснили световую и звуковую чувствительность людей с аутизмом

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Брауна предложили объяснение явлению повышенной сенсорной чувствительности у людей с аутизмом.
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Общество

Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
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Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК вчера в 12:41
Происшествия

В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели курсанта академии МЧС

Курсант первого курса Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ погиб в Подмосковье после падения баскетбольной стойки.
ТАСС 11:40
Происшествия

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Интерфакс 02:40
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
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В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

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Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
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Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
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