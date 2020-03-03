Происшествия
РИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение
Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Здоровье
Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы
Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
Транспорт
Дороги Владивостока перекрыты из-за снегопада
Госавтоинспекция Владивостока настоятельно рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости и быть предельно внимательными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
Школьники на Украине отравились газом
18 школьников обратились в больницу из-за отравления газом в городе Могилев-Подольский Винницкой области.
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Здоровье
В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса
Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.
Авто
Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе
Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Происшествия
NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25
Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Экономика
Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей
Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Наука
Ученые объяснили световую и звуковую чувствительность людей с аутизмом
Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Брауна предложили объяснение явлению повышенной сенсорной чувствительности у людей с аутизмом.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Происшествия
В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели курсанта академии МЧС
Курсант первого курса Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ погиб в Подмосковье после падения баскетбольной стойки.
Происшествия
В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).