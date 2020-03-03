Происшествия
РИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение
Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Общество
В думе продолжают решать, кого и как увековечивать в Сахалинской области
В областной думе состоялось заседание рабочей группы, цель которой — разработать закон, в котором было бы прописано, кого и в каком порядке нужно увековечивать, кто за это отвечает и т. п. На прошлой неделе этот вопрос обсуждали с представителями районов.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Футбол
«Ливорно» — «Фрозиноне»: сюрприз от аутсайдера?
«Ливорно» в прошлом туре прервал серию без побед, но сумеют ли хозяева развить успех 3 марта в поединке с «Фрозиноне» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Общество
Путин подписал закон о расширении материнского капитала
1 марта 2020 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, предусматривающего выплаты на первого и второго ребёнка (ранее только на второго ребёнка).
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Музыка
Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Происшествия
Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22
Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Гаджеты
AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля
Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Кино
Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля
Шоу-бизнес
Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка
Кроме приветственной растяжки в зале было множество других намеков на пол ребенка.
Происшествия
Land Cruiser сгорел в гараже в Хилке
Сообщение поступило в 23.58 про пожар гаража и автомобиля. Огнём было повреждено 2 квадратных метра и сгорел автомобиль.
Армия и оружие
КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Политика
Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк провели встречу в Вашингтоне, на которой был поднят вопрос «российской угрозы», сообщает пресс-служба Пентагона.
Экономика
Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%
Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.