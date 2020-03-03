Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение

Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Интерфакс11:28

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ10:41

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

ТАСС10:16

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

РБК09:56

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском09:35

Завершено следствие по делу историка-потрошителя Соколова

РЕН ТВ09:30

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости10:14
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Общество

В думе продолжают решать, кого и как увековечивать в Сахалинской области

В областной думе состоялось заседание рабочей группы, цель которой — разработать закон, в котором было бы прописано, кого и в каком порядке нужно увековечивать, кто за это отвечает и т. п. На прошлой неделе этот вопрос обсуждали с представителями районов.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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«Ливорно» в прошлом туре прервал серию без побед, но сумеют ли хозяева развить успех 3 марта в поединке с «Фрозиноне» - ответ найдете в нашем прогнозе.
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Общество

Путин подписал закон о расширении материнского капитала

1 марта 2020 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, предусматривающего выплаты на первого и второго ребёнка (ранее только на второго ребёнка).
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
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Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»

Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Московский Комсомолец вчера в 15:35
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В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru 15:55
Происшествия

Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22

Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
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Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля

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Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
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Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

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Шоу-бизнес

Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка

Кроме приветственной растяжки в зале было множество других намеков на пол ребенка.
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Происшествия

Land Cruiser сгорел в гараже в Хилке

Сообщение поступило в 23.58 про пожар гаража и автомобиля. Огнём было повреждено 2 квадратных метра и сгорел автомобиль.
Чита.Ру 19:28
Армия и оружие

КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря

Взгляд.ру 01 марта в 23:28
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Общество

Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Газета Metro 10:27
Политика

Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»

Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк провели встречу в Вашингтоне, на которой был поднят вопрос «российской угрозы», сообщает пресс-служба Пентагона.
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Экономика

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия 20:07
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