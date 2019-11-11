Происшествия
РИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение
Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Музыка
У BTS списали 30 000 000 просмотров
Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Кино
Трейлер анимационного фильма «Связанные» появился в Сети
Дебютный трейлер анимационного фильма «Связанные» от Фила Лорда и Кристофера Миллера появился на просторах Сети.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Политика
Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса
Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Политика
В Госдуме поддержали поправку к Конституции об индексации пенсий
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции России о закреплении в Основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год, передает «РИА Новости».
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
Мошенники похитили у тысяч россиян бонусы со скидочных карт
Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку.
Происшествия
В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»
Технологии
В Японии создали кровать специально для геймеров
В Японии создали необычную кровать для геймеров.
Здоровье
ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Политика
В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая
Депутат Рады Юрий Бойко потребовал отправить в отставку главу МИД Украины Вадима Пристайко из-за его высказываний о праздновании Дня Победы.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Футбол
В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы
Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.
Общество