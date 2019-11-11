Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсторику Соколову предъявили окончательное обвинение

Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия.
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Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Интерфакс11:28

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ10:41

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

ТАСС10:16

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

РБК09:56

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском09:35

Завершено следствие по делу историка-потрошителя Соколова

РЕН ТВ09:30

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости10:14
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Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
RT на русском 12:38
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa вчера в 01:04
Музыка

У BTS списали 30 000 000 просмотров

Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.
Popcake вчера в 01:32
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Кино

Трейлер анимационного фильма «Связанные» появился в Сети

Дебютный трейлер анимационного фильма «Связанные» от Фила Лорда и Кристофера Миллера появился на просторах Сети.
iReactor 09:32
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Политика

Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса

Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
ТАСС вчера в 10:25
Политика

В Госдуме поддержали поправку к Конституции об индексации пенсий

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции России о закреплении в Основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 10:31
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses вчера в 11:22
Армия и оружие

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
РИА Новости 04:59
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

62инфо 04:59
Общество

Мошенники похитили у тысяч россиян бонусы со скидочных карт

Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку.
Московский Комсомолец вчера в 22:49
Происшествия

В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»

КП - Пермь 03:00
Технологии

В Японии создали кровать специально для геймеров

В Японии создали необычную кровать для геймеров.
ToDay News Ufa 10:21
Здоровье

ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось.
News.ru вчера в 14:33
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая

Депутат Рады Юрий Бойко потребовал отправить в отставку главу МИД Украины Вадима Пристайко из-за его высказываний о праздновании Дня Победы.
РИА Новости 11:31
Экономика

Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
REGNUM 02:01
Футбол

В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы

Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.
Metaratings 11:47
Общество

«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

Piter.tv вчера в 02:31
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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