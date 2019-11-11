Происшествия
Российская газетаИсторику Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев. Соколова обвиняют по статье 105, часть 1 - "преднамеренное убийство".
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