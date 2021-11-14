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История производителя электромобилей Rivian: не продал ни одной машины, но стоит $100 млрд

Amazon приобрела около 2,5 млн акций Rivian на сумму $200 млн по цене IPO – $78 за одну ценную бумагу.
RB.RU
Amazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании.
РБК Инвестиции
В среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал.
Коммерсантъ
IPO Rivian стало ярким событием на фондовом рынке.
РБК Инвестиции

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Покупка Amazon доли в Rivian — это попытка вписаться в тренд — эксперт
ИА Красная Весна04:55
История производителя электромобилей Rivian: не продал ни одной машины, но стоит $100 млрд
Коммерсантъ02:18
Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе Rivian
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