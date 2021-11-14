КоммерсантъИстория производителя электромобилей Rivian: не продал ни одной машины, но стоит $100 млрдAmazon приобрела около 2,5 млн акций Rivian на сумму $200 млн по цене IPO – $78 за одну ценную бумагу.RB.RUAmazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании.РБК ИнвестицииВ среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал.КоммерсантъIPO Rivian стало ярким событием на фондовом рынке.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьRB.RURB.RUИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииПодробнее о событииПокупка Amazon доли в Rivian — это попытка вписаться в тренд — экспертИА Красная Весна04:55История производителя электромобилей Rivian: не продал ни одной машины, но стоит $100 млрдКоммерсантъ02:18Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе RivianРБК Инвестициивчера в 09:27Amazon увеличила свою долю в производителе электромобилей Rivian3DNewsвчера в 08:32Показать ещёОценить10Поделиться