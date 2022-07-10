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Истребитель F-18 упал с авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море

Причиной ЧП стали плохие погодные условия, сообщается на сайте
 Военно-морских сил США.
Коммерсантъ
Инцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды.
РИА Новости
В результате пострадал один военнослужащий.
РБК
Командование отмечает, что упавший за борт самолет был поднят и сейчас "полностью готов к выполнению миссии".
Газета.Ru

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Истребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. Truman
ТАСС09:57
Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman
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Истребитель F-18 с авианосца США «Гарри Трумэн» упал в воду
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Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США «Гарри Трумэн» в Средиземном море
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