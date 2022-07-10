КоммерсантъИстребитель F-18 упал с авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном мореПричиной ЧП стали плохие погодные условия, сообщается на сайте Военно-морских сил США.КоммерсантъИнцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды.РИА НовостиВ результате пострадал один военнослужащий.РБККомандование отмечает, что упавший за борт самолет был поднят и сейчас "полностью готов к выполнению миссии".Газета.RuЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruПолитРоссияРЕН ТВНовые ИзвестияИзвестияНародные новостиПолитика СегодняNewInformРидусВечерняя МоскваГазета.RuВестник РоссииРоссийская газетаПолитическая ЭкспертизаФАНMASHREGNUMРосбалтВоенное обозрениеНТВПодробнее о событииИстребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. TrumanТАСС09:57Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. TrumanИзвестия09:52C авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18Газета.Ru07:31Истребитель F-18 ВМС США упал за борт авианосца Harry S. TrumanRT на русском09:46Истребитель F-18 с авианосца США «Гарри Трумэн» упал в водуМосковский Комсомолец09:42Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США «Гарри Трумэн» в Средиземном мореРИА Новости09:29Американский истребитель F-18 упал с борта авианосца в Средиземном море во время штормаРоссийская газета09:48Показать ещёОценить1,4KПоделиться