Происшествия

ТАССТАССИстребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.
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Снова на авиабазе Эглин: В США упал истребитель пятого поколения F-35

Военное обозрение01:10

Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II

Газета.Ru07:49

Во Флориде разбился истребитель F-35A

РИА Новости07:30

Истребитель F-35A разбился в США

ТАСС06:49

Истребитель F-35 разбился во Флориде

News.ru07:52

Американский истребитель F-22 Raptor потерпел крушение во Флориде

Ветеранские вести18 мая в 07:05

В США разбился истребитель F-22

Хакасия-Информ18 мая в 02:41
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
506
Общество

В Петербурге начали выдавать деньги на маски

В Петербурге начали выплачивать по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным горожанам на покупку средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток.
DP.RU 08:04
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
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Политика

Путин заявил о хорошем прогнозе урожая зерна в этом году

Агробук 08:03
24
Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
1,3K
Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва вчера в 11:18
236
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
24
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
491
Армия и оружие

США обеспокоены беспилотным режимом Су-57

РЕН ТВ вчера в 20:03
5
Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
9
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
4,5K
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
123
Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
14
Игры

Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War

По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 05:41
1
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
947
Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
348
Политика

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
Известия 05:07
121
Экономика

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает стабилизацию цен на гречку в России, но видит потенциал для их снижения - они могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за коронавируса, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
РИА Новости 07:48
19
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:49
882
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Шоу-бизнес

Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
Городовой 05:54
3
Общество

В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»

В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
121
Общество

Макаров объяснил выбор почетных граждан в Петербурге

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» было принято на закрытом заседании в Мариинском дворце в среду, 20 мая.
Мойка78 08:50
8
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
7
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
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Здоровье

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Там за последние сутки инфекцию выявили более чем у 17 тысяч человек.
Эхо Москвы 09:03
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Армия и оружие

«Ее невозможно засечь»: чем угрожают России новейшие субмарины США

РИА Новости 01:00
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