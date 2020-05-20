Происшествия
ТАССИстребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Игры
Видео: новые геймплейные возможности во втором выпуске дневников разработчиков The Last of Us Part II
3DNews 11:58
Общество
Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов
По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник вчера в 15:19
Политика
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию.
РИА Новости 14:16
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за венесуэльских активов
«Роснефть» подала иск в суд на издание РБК о защите деловой репутации из-за материала о том, что рязанский ЧОП, которым владела компания, получил долю в ее бывших венесуэльских активах.
Телеканал RTVI 06:24
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Evo-rus.com 17 мая в 14:29
Общество
Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса
Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса Мужчине было 52 года.
Экспресс газета 10:38
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Армия и оружие
В России будет создана Военно-инженерная академия
Министр отметил, что решение о создании специализированного учебного заведения этого профиля связано с возросшей интенсивностью применения инженерных войск в ходе операций и учений, а также для оказания помощи населению и инфраструктуре страны, указывает ТАСС.
BFM.ru 12:04
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Здоровье
Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат
Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».
Kursk.com 12:46
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41