Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 279

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.

Общество Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента. 95

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,7K

Политика МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. 28

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 599

Общество В Подмосковье вновь включили отопление В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. 222

Политика США отправили в Россию аппараты ИВЛ Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию. 20

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 238

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК из-за венесуэльских активов «Роснефть» подала иск в суд на издание РБК о защите деловой репутации из-за материала о том, что рязанский ЧОП, которым владела компания, получил долю в ее бывших венесуэльских активах. 234

Армия и оружие В России будет создана Военно-инженерная академия Министр отметил, что решение о создании специализированного учебного заведения этого профиля связано с возросшей интенсивностью применения инженерных войск в ходе операций и учений, а также для оказания помощи населению и инфраструктуре страны, указывает ТАСС. 5

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Армия и оружие На китайском полигоне заметили необычный танк На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.

Здоровье Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается». 13

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 559

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 110