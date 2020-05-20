Происшествия
ТАССИстребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Названы сроки открытия туристического сезона в Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал сроки открытия туристического сезона в стране.
Lenta.ru 16:11
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 12:21
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Певица мило улыбалась, снимающему ее на камеру мужу и посылала ему воздушные поцелуи.
Uznayvse.ru 15:34
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации
Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд иск к изданию РБК о защите деловой репутации.
Adindex.ru 07:51
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Технологии
Apple и Google придумали, как отслеживать контакты лиц с коронавирусом
Технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google, начали использовать власти нескольких штатах США, 20 мая сообщает телекомпания CNBC.
ИА Красная Весна 15:56
Общество
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera 15:21
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Футбол
Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram.
РЕН ТВ 11:06
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 09:56
Здоровье
В Дагестане назвали причины смерти 40 медработников
REGNUM 18 мая в 03:11
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 15:58
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Кино
Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос
Культуромания 09:54