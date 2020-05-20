Происшествия

ТАССТАССИстребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Об этом в среду сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.
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Истребитель F-35 разбился во Флориде

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Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II

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Американский истребитель F-22 Raptor потерпел крушение во Флориде

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Снова на авиабазе Эглин: В США упал истребитель пятого поколения F-35

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В США разбился истребитель F-22

Хакасия-Информ18 мая в 02:41
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал сроки открытия туристического сезона в стране.
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Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
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Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
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Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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Общество

«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации

Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд иск к изданию РБК о защите деловой репутации.
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Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

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Футбол

Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram.
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Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса

Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
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Здоровье

В Дагестане назвали причины смерти 40 медработников

REGNUM 18 мая в 03:11
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В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
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Футбол

Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом

Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.
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В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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