Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.

с чего всё началось

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта, разбился во время учебно-тренировочного полёта. Согласно предварительным данным, пилот успел покинуть самолёт до его падения, однако информация о том, пострадал он или нет, пока отсутствует.

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