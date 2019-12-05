Общество

News.ruNews.ruИстребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта, разбился во время учебно-тренировочного полёта. Согласно предварительным данным, пилот успел покинуть самолёт до его падения, однако информация о том, пострадал он или нет, пока отсутствует.
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с чего всё началось

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.
Ведомости06:56

Подробнее о событии

СМИ сообщили о крушении в Египте истребителя МиГ-29

Известия09:33

«Ведомости»: в Египте потерпел крушение МиГ-29

Коммерсантъ09:08

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Ведомости06:56

МиГ-29 разбился в Египте

Lenta.ru08:15

В Египте разбился второй за год истребитель российского производства МиГ-29

Дождь07:45

СМИ: В Египте разбился истребитель МиГ-29

РЕН ТВ07:09

В Египте разбился еще один истребитель российского производства МиГ-29

Эхо Москвы08:31
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача

В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Российская газета 09:14
Единоборства

Рахим Чахкиев не хочет драться с Емельяненко по правилам ММА

Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Лезги газет вчера в 18:37
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Космос

SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

Американская компания SpaceX отложила на сутки запланированный на среду, 4 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon.
Известия вчера в 13:58
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.
Известия 07:50
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Армия и оружие

Вертолеты РФ Ми-24 сопроводили военную колонну на севере Сирии

ПолитРоссия 06:45
Происшествия

За убийство 11-месячной дочери на 15 лет осудили жительницу Бийска

RuNews24.ru 04:11
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Политика

Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Футбол

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци в своем Instagram вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10.
Спорт-Экспресс 10:56
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дождь 04:57
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Политика

СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
Известия вчера в 15:44
Экономика

Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Известия вчера в 17:54
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом

256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Neva.Today 09:30
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Автоспорт

«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята

ProstoProSport 09:04
Транспорт

Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
ВОмске 08:10
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Здоровье

La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia)

Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.
ИноСМИ 09:15
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