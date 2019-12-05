Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.

с чего всё началось

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