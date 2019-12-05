Общество
News.ruИстребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте
Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта, разбился во время учебно-тренировочного полёта. Согласно предварительным данным, пилот успел покинуть самолёт до его падения, однако информация о том, пострадал он или нет, пока отсутствует.
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с чего всё началось
Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.Ведомости06:56
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Экономика
Saudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO
При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Хоккей
Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»
Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Происшествия
Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Общество
«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку
В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Происшествия
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Общество
Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в РФ контент
Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил со своих страниц материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства и исключен из реестра запрещенной в РФ информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Фигурное катание
Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.