Общество

News.ruNews.ruИстребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта, разбился во время учебно-тренировочного полёта. Согласно предварительным данным, пилот успел покинуть самолёт до его падения, однако информация о том, пострадал он или нет, пока отсутствует.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.
Ведомости06:56

Подробнее о событии

СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29

РБК11:37

СМИ сообщили о крушении в Египте истребителя МиГ-29

Известия09:33

В Египте разбился еще один истребитель российского производства МиГ-29

Эхо Москвы08:31

«Ведомости»: в Египте потерпел крушение МиГ-29

Коммерсантъ09:08

МиГ-29 разбился в Египте

Lenta.ru08:15

В Египте разбился второй за год истребитель российского производства МиГ-29

Дождь07:45

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Ведомости06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 11:55
Экономика

Saudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO

При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
РБК 12:47
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro 05:32
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм

Культуромания 11:43
Авто

KIA рассказала о новинках для России в 2020 году

Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Car.ru вчера в 07:12
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
РБК 14:09
Хоккей

Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»

Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Радио Зенит 04:52
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Происшествия

Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь

Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 12:49
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Общество

«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку

В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Известия 01:43
Культура

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери

Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Актуальные Новости 05:13
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Российская газета 13:07
Общество

Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в РФ контент

Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил со своих страниц материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства и исключен из реестра запрещенной в РФ информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
ПРАЙМ 12:09
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Политика

Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Фигурное катание

Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
РИА Новости 13:04
Происшествия

В деле о самоубийстве девушки-следователя в Сочи появилась аудиозапись

РЕН ТВ 11:34
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-29
Истребитель
Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное