Общество

News.ruNews.ruИстребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта, разбился во время учебно-тренировочного полёта. Согласно предварительным данным, пилот успел покинуть самолёт до его падения, однако информация о том, пострадал он или нет, пока отсутствует.
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с чего всё началось

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.
Ведомости06:56

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СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29

РБК11:37

СМИ сообщили о крушении в Египте истребителя МиГ-29

Известия09:33

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Ведомости06:56

В Египте разбился еще один истребитель российского производства МиГ-29

Эхо Москвы08:31

МиГ-29 разбился в Египте

Lenta.ru08:15

В Египте разбился второй за год истребитель российского производства МиГ-29

Дождь07:45

«Ведомости»: в Египте потерпел крушение МиГ-29

Коммерсантъ09:08
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
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