Общество
Газета.RuИстребитель МиГ-29 разбился в Египте
Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для военно-воздушных сил (ВВС) Египта, потерпел крушение, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". По последним данным, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета.
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с чего всё началось
Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.Ведомости06:56
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Музыка
Опубликован топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Музыкальные сервисы Apple Music и Shazam составили рейтинг самых популярных песен в 2019 году, сообщает InterMedia.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Наука
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство
Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.
Здоровье
В России снизилась заболеваемость детей до 14 лет
Сообщается, что в период с 2000 по 2009 года общая заболеваемость детей до 14 лет возрастала, но за период с 2009 по 2018 года снизилась на 9%.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие наушники
На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Футбол
Сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате
Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.
Футбол
Месси получил шестой рекордный «Золотой мяч»
Лионель признан самым лучшим футболистом 2019 года Лионель Месси стал лучшим футболистов 2019 года по версии France Football и получил рекордный шестой "Золотой мяч".
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Футбол
«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
Авто
Около 1,4 млн автомобилей оказались под угрозой отзыва
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Баскетбол
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Происшествия
В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Спорт