Общество

Газета.RuГазета.RuИстребитель МиГ-29 разбился в Египте

Истребитель МиГ-29, поставленный Россией для военно-воздушных сил (ВВС) Египта, потерпел крушение, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". По последним данным, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета.
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с чего всё началось

В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

Источник «Ведомостей» в системе ВТС полагает, что инцидент с МиГ-29 едва ли скажется на общем уровне сотрудничества Москвы и Каира в сфере оружейного экспорта, а сами стороны найдут взаимоприемлемые условия для урегулирования ситуации.
Ведомости06:56

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СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29

РБК11:37

СМИ сообщили о крушении в Египте истребителя МиГ-29

Известия09:33

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Ведомости06:56

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МиГ-29 разбился в Египте

Lenta.ru08:15

В Египте разбился второй за год истребитель российского производства МиГ-29

Дождь07:45

«Ведомости»: в Египте потерпел крушение МиГ-29

Коммерсантъ09:08
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