Происшествия

ИзвестияИзвестияИстребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS. Как рассказала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, пилот катапультировался. Инцидент произошел близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае.
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На западе Словакии разбился военный истребитель МиГ-29

РБК18:03

Полиция назвала возможную причину крушения МиГ-29 в Словакии

ТАСС16:56

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

РИА Новости17:40

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

REGNUM18:04

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение

Политика Сегодня17:03

МиГ-29 разбился в Словакии

Взгляд.ру16:45

Минобороны Словакии сообщило о крушении истребителя МиГ-29

Московский Комсомолец17:58
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Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Экономика

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК вчера в 14:43
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
РБК вчера в 22:18
Кино

Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 26 сентября в 11:01
Политика

В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.
RT на русском вчера в 17:09
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Происшествия

На горящей в Сахалинской области плавбазе произошел хлопок

Известия 14:00
Футбол

Сёмин подразнил судей после гола Крыховяка в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подразнил судей матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» после гола полузащитника своей команды Гжегожа Крыховяка.
RT на русском 15:26
Армия и оружие

Хуситы похвалились пленением тысяч саудовских военных

Военное дело 11:37
Политика

«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

На Украине родились сиамские близнецы, имеющие одно тело и две головы.
Газета.Ru 15:36
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 вчера в 03:48
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

Спорт-Экспресс 09:00
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Телепрограмма 04:12
Космос

Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы

Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru 16:51
Политика

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Здоровье

Ученые установили, кто чаще страдает от диабета

Ученые провели исследование, чтобы установить причины возникновения диабета и людей, которые находятся в зоне повышенного риска.
Территория новостей 25 сентября в 11:29
Религия

РПЦ предложила молодежи направлять свою сексуальную энергию на семью

Газета.Ru 13:17
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Футбол

Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован

Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.
Metaratings вчера в 07:28
Волейбол

Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
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