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Военное дело
Военное дело

Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Как сообщает Национальный центр управления обороной, 29 января российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии.В источнике
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РИА Новости

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной. Инцидент произошел 29 января.
РИА Новости17:25
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RT на русском

Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии

RT на русском17:45
РБК

МиГ-31БМ перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

РБК18:33
Lenta.ru

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Lenta.ru18:01
Коммерсантъ

МиГ-31БМ сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Коммерсантъ18:55
Интерфакс

Российский истребитель был поднят для сопровождения самолета ВВС Норвегии

Интерфакс17:38
ТАСС

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

ТАСС17:31
РИА Новости

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

РИА Новости17:25