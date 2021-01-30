Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Как сообщает Национальный центр управления обороной, 29 января российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии.В источнике
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МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной. Инцидент произошел 29 января.
РИА Новости17:25
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