Армия и оружие
РЕН ТВИстребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Россия поднимала истребители на перехват самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" из США в четверг. В сообщении Минобороны РФ говорится, что инцидент в воздухе произошел у границ России в Черном море.
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Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границ РФ в Черном море
Народные новости13:35
Российские пилоты перехватили очередной самолет-разведчик США у границ РФ над Черным морем
Политическая Экспертиза13:29
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Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок
20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.
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Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»
В Сети появилось видео с конфликтом главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время матча в 37-м туре АПЛ, сообщает Mirror.
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Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Предположительно, девушку избил ее жених, его местоположение устанавливается.
РИА Новости 21:08
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Республиканская партия США отменила предвыборный съезд во Флориде
Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Предвыборный съезд Республиканской партии США в штате Флорида, который должен был состояться в конце августа в городе Джексонвилл, отменен из-за пандемии нового коронавируса, заявил американский президент США Дональд Трамп 23 июля в ходе брифинга.
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Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
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Сокращение срока испытаний вакцины от COVID-19 ведет к проблеме этики
Биолог предполагает, что третий этап испытаний вакцины может занять до полугода, поскольку дольше ждать запуска нецелесообразно.
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
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ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 09:08
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Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.
РБК 23:01
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
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Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
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Помпео: Страны Балтии находились в «советской оккупации» 50 лет
Помпео отметил, что «в 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву».
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
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Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07