Армия и оружие
REGNUMИстребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Москва, 23 июля 2020, 20:32 — REGNUM Истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика, приблизившегося к границам России в Чёрном море. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Минобороны России.
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Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.РИА Новости13:17
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