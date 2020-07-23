Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.

с чего всё началось

Москва, 23 июля 2020, 20:32 — REGNUM Истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика, приблизившегося к границам России в Чёрном море. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Минобороны России.

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