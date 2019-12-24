Общество
ВедомостиИстребитель Су-57 потерпел первую аварию
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На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями.
— Валерий Горбенко, генерал-лейтенантForbes 04:17
с чего всё началось
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.РИА Новости00:25
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Подробности катастрофы Су-57 в Хабаровском крае: летчика спасла «умная» автоматика
Московский Комсомолец02:31
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