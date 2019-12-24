Общество

ВедомостиВедомостиИстребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
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Валерий Горбенко
На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями.
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