Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

с чего всё началось

На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями.

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.

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