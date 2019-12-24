Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъИстребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре. Самолет упал при испытаниях далеко от города, летчик не получил серьезных травм, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
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с чего всё началось

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.
РИА Новости00:25

Подробнее о событии

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

Известия02:06

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости00:25

Летчик разбившегося Су-57 выжил

Интерфаксвчера в 23:55

Названы две версии крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае

AmurMedia.ru01:39

Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57

ТАСС01:04

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

Хабаровский край сегоднявчера в 22:55

СМИ назвали основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае

РБК01:04
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия

В Нижнем Тагиле ФСБ поймала торговцев оружием

УралПолит.Ru 01:39
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Гаджеты

В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС

Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».
Astera 02:07
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Финансы

Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть

По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
DP.RU вчера в 12:32
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Общество

Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС

На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Век вчера в 08:32
Транспорт

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
Эхо Москвы вчера в 07:02
Общество

Тимати стал жертвой пранка в США

Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США.
Pravda.Ru вчера в 09:18
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
REGNUM 01:33
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»

Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
WomanHit.ru вчера в 06:31
Политика

Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум

Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Евразия Daily вчера в 12:50
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Lenta.ru 01:59
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Политика

Сенат США поставил условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
Известия вчера в 14:20
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