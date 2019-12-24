Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

с чего всё началось

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре. Самолет упал при испытаниях далеко от города, летчик не получил серьезных травм, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

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