Армия и оружие
Lenta.ruПолет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:27
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com вчера в 01:05
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
RT на русском 08:29
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today 03:05
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию».
Чемпионат 16:54
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru 09:07
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Политика
Аксенов призвал прекратить разговоры о переименовании Крыма
Глава республики считает, что подобные инициативы не актуальны Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал закончить обсуждения о возможном переименовании полуострова.
Аргументы и Факты 12:59
Наука
Врачи назвали фрукт, омолаживающий кровь
Врачи назвали фрукт, который обладает полезными свойствами для организма и омолаживает кровь.
Территория новостей 12:45
Футбол
«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна.
Газета.Ru 15:54
Политика
В Испании вновь проведут парламентские выборы
Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:11
Общество
Вступили в силу изменения в законы о «дачной амнистии»
С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о "дачной амнистии".
Газета.Ru вчера в 01:45
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Единоборства
Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч
Чемпионат вчера в 16:51
Политика
В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском 19:14
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 02:32
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru вчера в 05:33