Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

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