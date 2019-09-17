Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИстребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВВС, которая выложила в твиттере снимок с изображением Ту-160 в воздухе.
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