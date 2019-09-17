Армия и оружие
Газета.RuИстребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВВС, которая выложила в твиттере снимок с изображением Ту-160 в воздухе.
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Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
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Газета.Ru 16 сентября в 20:04
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Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее
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В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
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Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
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RT на русском вчера в 23:30