ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВВС, которая выложила в твиттере снимок с изображением Ту-160 в воздухе.

Футбол Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за дружбы с Месси и Кавани По сведениям источника, у 26-летнего аргентинца есть сложности в общении с соотечественниками — хавбеками Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией, которые не стремятся сближаться с Икарди, предпочитая держать дистанцию.

Экономика Денис Паслер поставил задачу поднять зарплаты в Оренбуржье На межведомственном совещании Денис Паслер поставил задачу поднять зарплаты в Оренбуржье.

Политика Саудовская Аравия вступила в коалицию США по охране Персидского залива Саудовская Аравия вступила в международную коалицию во главе с США по обеспечению безопасности на море.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.

Армия и оружие Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.

Армия и оружие На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Футбол Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее «Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Происшествия Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Политика Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.