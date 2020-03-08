Армия и оружие
RT на русскомИстребители Британии сопроводили российские Ту-142
ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
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Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
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Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
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Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
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Армия и оружие
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В канун 8 марта министр обороны Сергей Шойгу отметил, что количество женщин в Российской армии превышает 41 тысячу человек, из которых них четыре тысячи — это офицеры, в том числе 44 полковника.