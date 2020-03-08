Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИстребители Британии сопроводили российские Ту-142

ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
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Британские ВВС поднимались в небо для сопровождения российской авиации

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