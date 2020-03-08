Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИстребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
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«Это был обычный ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству Великобритании и координировался с несколькими другими союзниками по НАТО»,— говорится в сообщении Королевских ВВС в Twitter
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Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

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РЕН ТВвчера в 16:55
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