Армия и оружие
RT на русскомИстребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
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с чего всё началось
«Это был обычный ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству Великобритании и координировался с несколькими другими союзниками по НАТО»,— говорится в сообщении Королевских ВВС в Twitter.Коммерсантъвчера в 18:58
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Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-142
Газета.Ruвчера в 20:24
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