с чего всё началось

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.

Общество Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.

Футбол В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».

Политика Путин утвердил положение о Совете безопасности Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности, в котором прописаны функции заместителя председателя и секретаря этой структуры, передает Общественное телевидение России.

Политика Путин назначил членами Общественной палаты РФ атамана и епископа Напоминаем, что 25 февраля российский президент определил 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты РФ.

Футбол «Рубин» сегодня сыграет с «Крыльями Советов» Всего между командами было сыграно 29 матчей в чемпионате России: 15 побед одержал «Рубин», 5 — «Крылья Советов», 9 раз команды сыграли вничью.

Общество В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.

Космос SpaceX запустила корабль Dragon на МКС Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.

Здоровье Житель Сызрани подхватил заразную болезнь Напомним, что в Сызрани последний случай заболевания гепатитом А был зафиксирован в декабре, в январе один человек переболел желтухой в Сызранском районе.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.