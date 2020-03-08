Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИстребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
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«Это был обычный ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству Великобритании и координировался с несколькими другими союзниками по НАТО»,— говорится в сообщении Королевских ВВС в Twitter
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Коммерсантъвчера в 19:58

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Британские истребители попытались перехватить российские Ту-142

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

RT на русскомвчера в 21:58

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-142

Газета.Ruвчера в 21:24

Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

РИА Новости06:06

Британские истребители поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

ТАССвчера в 19:01

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Известиявчера в 18:25

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-142

РЕН ТВвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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