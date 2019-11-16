Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание. Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе сектора Газа.
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Истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ТК Звезда10:14

ВВС Израиля, США и Европы провели учения по уходу от российской С-400

News.ru09:57

F-35I приготовился уничтожить С-400

Lenta.ru05:25

Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400

Комсомольская правда09:48

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Взгляд.ру08:51

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости08:27

Израильские истребители во время учений отработали «уход» от С-400

Аргументы и Факты09:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
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Матери убитой аспирантки Ещенко стало плохо на похоронах

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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

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У Александра Носика снова пропала мама

Александр Носик обратился за помощью ко всем своим поклонникам. Актер сообщил, что вчера в Москве пропала его мама.
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Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

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Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
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Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством

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Винокур встал на защиту обличающего цензуру Галкина

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

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