Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
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Участники «Голубого флага» тренировались уходить от С-400 на «Патриоте»

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Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400

Комсомольская правда09:48

ВВС Израиля, США и Европы провели учения по уходу от российской С-400

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Эксперт оценил сообщения об учениях Израиля и США по «уходу» от С-400

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Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

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Lenta.ru05:25
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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

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Кофе может продлить жизнь человека

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Число погибших при взрыве в Сирии возросло до 18

Число погибших в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии возросло до 18, сообщает Anadolu.
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Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
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Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

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Черчесов прокомментировал крупное поражение сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Бельгии в матче квалификации Евро-2020 заявил, что разочарован результатом.
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

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Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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