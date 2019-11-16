Армия и оружие
РИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
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Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Происшествия
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой
Телеведущий впервые опубликовал в личном блоге совместное фото с Екатериной, напомнив в комментариях историю знакомства с возлюбленной.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин
МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Командование стратегических сил Индии отчиталось об успешном проведенном испытательном пуске баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.
Культура
Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом
Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете
Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Происшествия
В Кисловодске потушили пожар в жилой пятиэтажке
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.