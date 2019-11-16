Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
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Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

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Эксперт оценил сообщения об учениях Израиля и США по «уходу» от С-400

RT на русском12:02

ВВС Израиля, США и Европы провели учения по уходу от российской С-400

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Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400

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Вести.Ru12:04

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

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Lenta.ru05:25
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Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
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Военные США испытали российский танк Т-80

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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

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В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
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В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин

МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
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Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету

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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей

Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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