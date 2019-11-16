ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

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Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».