Армия и оружие
РИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
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