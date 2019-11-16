Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИстребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
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Участники «Голубого флага» тренировались уходить от С-400 на «Патриоте»

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Эксперт оценил сообщения об учениях Израиля и США по «уходу» от С-400

RT на русском12:02
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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