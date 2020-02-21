Общество

Российская газетаРоссийская газетаМиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, инженеры компании "МиГ" запатентовали систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку.
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МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Российская газета03:48

МиГ-35 получил возможность беспилотной посадки

News.ru02:41

Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

Москва 2401:23

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

РИА Новости02:26

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

RT на русском02:20

МиГ-35 сможет сам заходить на посадку в сложных метеоусловиях

ТАСС02:28

МиГ-35 научат беспилотной посадке

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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
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Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv 04:34
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
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В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Авто

Почти 200 автомобилей BMW отзывают в России

В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" свяжутся с владельцами BMW M5, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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Происшествия

В Сочи задержан глава Хостинского района

Обязанности главы Хостинского района с сегодняшнего дня исполняет заместитель главы администрации Иван Савин, сообщает официальный сайт администрации Сочи.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Политика

Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии

Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Известия 02:47
Политика

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Политика

Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа» с Зеленским

Lenta.ru 04:10
Происшествия

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
РИА Новости 06:45
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
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Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе

О худших сценариях в Кремле говорить не хотели бы, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что террористы, которые атакуют сирийскую армию, должны быть нейтрализованы.
Российская газета 06:27
Музыка

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости 19 февраля в 15:55
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Политика

Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 06:19
Общество

Государство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР.
Вести.Ru 01:55
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Общество

Советскую норму о выдаче молока «за вредность» отменили в России

Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.
News.ru 02:05
Армия и оружие

The National Interest: США теряют свои подводные силы

"Надвигающаяся нехватка ударных подводных лодок больше всего беспокоит региональных командующих", — указывает The National Interest.
Pravda.Ru 04:05
Политика

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
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Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

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Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

Норвежский лыжник Симен Крюгер высказал мнение, что снегоход помог россиянину Александру Большунову в гонке с общего старта на многодневной гонке "Скитур".
РИА Новости 02:29
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Футбол

Агент: «Бернли» решил не отпускать Выдру в «Локомотив»

«Бернли» принял решение не отпускать в «Локомотив» нападающего Матея Выдру. Об этом сообщил агент футболиста Ондрей Хованец.
Bookmaker-ratings.ru 05:44
Политика

Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах

Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.
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Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
РИА Новости 05:25
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