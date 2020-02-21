Общество
ИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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Транспорт
Крым покрывается железнодорожной сетью
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Энергетика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
Общество
Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Происшествия
В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Политика
США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля
Футбол
Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ
Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.
Политика
Сергей Шнуров стал членом политической партии
Сообщается, что Сергея могут не просто принять в партию, но и внести в списки на выборы в Госдуму.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Экономика
Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
Гаджеты
Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS
Американская корпорация Microsoft объявила о планах выпустить спецверсию мобильного антивируса Windows Defender, который будет работать на платформах Android и iOS.
Политика
Песков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос от жительницы Петербурга Владимиру Путину о жизни на 10 тысяч 800 рублей, передаёт «Интерфакс».
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.
Здоровье
Мини–сеть «в пробирке». «Инвитро» запускает собственную сеть клиник
Лабораторная служба "Инвитро" анонсировала планы по развитию сети мини–клиник под собственным брендом.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за запись голосов
В социальной сети Facebook стартует нововведение, благодаря которому пользователям заплатят за их голосовые записи.
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