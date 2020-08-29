Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Российские военные одновременно подняли в воздух несколько десятков самолётов, в том числе десять противолодочных Ту-142. Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Истребители НАТО сопровождали самолеты России над Тихим океаном и трассой Севморпути

Истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020".
ТАСС09:22
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Авиация НАТО сопровождала самолёты РФ во время учений «Океанский щит-2020»

Аргументы и Факты11:29
Национальная служба новостей

Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне

Национальная служба новостей10:51
ТК Звезда

Морская авиация четырех флотов ВМФ совершила одновременный вылет в рамках учений «Океанский щит - 2020»

ТК Звезда09:56
РЕН ТВ

Военные самолеты четырех флотов РФ одновременно поднялись в воздух

РЕН ТВ10:01
REGNUM

Истребители НАТО сопроводили российские самолёты в дальней морской зоне

REGNUM10:02
RT на русском

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

RT на русском09:37
ТАСС

Истребители НАТО сопровождали самолеты России над Тихим океаном и трассой Севморпути

ТАСС09:22

Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъ12:11
49

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании назвали личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБК15:33
3

Кокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмы

Экс-форвард столичного "Динамо" и питерского "Зенита" Александр Кокорин, который в нынешнее межсезонье перебрался в "Спартак", снова оказался вне заявки своего клуба на очередной матч премьер-лиги с тульским "Арсеналом".
Вести.Ru12:10
2

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
РИА Новости10:17
5