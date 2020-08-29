Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
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Российские военные одновременно подняли в воздух несколько десятков самолётов, в том числе десять противолодочных Ту-142. Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.В источнике
С чего всё началось
Истребители НАТО сопровождали самолеты России над Тихим океаном и трассой Севморпути
Истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана, которые проводили полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020".
ТАСС09:22
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Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне
Национальная служба новостей10:51