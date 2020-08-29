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Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Российские военные одновременно подняли в воздух несколько десятков самолётов, в том числе десять противолодочных Ту-142. Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.В источнике
Николай Евменовроссийский военачальник
Десять противолодочных Ту-142 выполнили полеты в дальнюю морскую зону Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.
С чего всё началось
Истребители ВВС стран-участниц НАТО сопровождали десять российских противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших задачи в дальней морской зоне, сообщает
 ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
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