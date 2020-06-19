Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВИстребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем

Российские истребители были подняты в небо для "перехвата" стратегических бомбардировщиков В-52Н США. Как сообщает Национальный центр управления обороной РФ, пара бомбардировщиков была взята на сопровождение над нейтральными водами Охотского моря 19 июня.
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