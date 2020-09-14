Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
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В небо были подняты два Су-27 и два Су-30. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.В источнике
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