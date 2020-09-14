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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В небо были подняты два Су-27 и два Су-30. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.В источнике
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Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфаксвчера в 13:43
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ruвчера в 15:22
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Рувчера в 13:50
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русскомвчера в 13:46
Газета.Ru

Российские истребители сопроводили самолёты США над Чёрным морем

Газета.Ruвчера в 15:57
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новостивчера в 13:35
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАССвчера в 13:23

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомостивчера в 11:13
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Как сообщает ToDay News Ufa, Штефен Зайберт, представитель правительства Германии, не рассказал о спутнице Навального Марии Певчих, которая ранее не давала показания насчет инцидента с оппозиционером.
ToDay News Ufaвчера в 16:55
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБКвчера в 08:16
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